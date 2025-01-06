الكونغرس يصادق على فوز ترامب في الانتخابات

واجتمع المشرعون في ظل إجراءات أمنية مشددة وعاصفة ثلجية للالتزام بالموعد الذي حدده القانون للتصديق على الانتخابات، إلا أن إرث 6 يناير يثير حقيقة غير عادية، وهي أن المرشح الذي حاول إلغاء نتيجة الانتخابات السابقة فاز هذه المرة ويعود بشكل شرعي إلى السلطة.

وأحاطت طبقات من سياج أسود طويل مجمع الكابيتول الأميركي في تذكير صارخ بما حدث قبل أربعة أعوام، عندما أرسل ترامب المهزوم حشدا من الغوغاء من أجل "القتال بكل قوة" فيما أصبح الهجوم الأكثر بشاعة على مقر الديمقراطية الأميركية خلال 200 عام.

وقرأت نائبة الرئيس، كامالا هاريس التي ترأست الجلسة بحكم منصبها، نتيجة عملية المصادقة.

وكان ترامب قد فاز بـ312 صوتا في الانتخابات، بينما حصلت هاريس على 226 صوتا.

وتم خلال الاجتماع، قراءة نتائج كل ولاية أميركية بشكل فردي، وفرزها، على أن يتم تنصيب ترامب في 20 يناير / كانون الثاني الجاري.