الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

عربي و دولي

الكونغرس يصادق على فوز ترامب في الانتخابات

2025-01-06 | 15:14
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
الكونغرس يصادق على فوز ترامب في الانتخابات
الكونغرس يصادق على فوز ترامب في الانتخابات

صادق الكونغرس الأميركي، الإثنين، على فوز دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة، التي أجريت عام 2024، في إجراءات تمت دون عنف أو فوضى، في تناقض مع أعمال العنف التي وقعت في 6 يناير/ كانون الثاني 2021 عندما اقتحم حشد من أنصاره مبنى الكابيتول، بحسب وكالة "رويترز".

واجتمع المشرعون في ظل إجراءات أمنية مشددة وعاصفة ثلجية للالتزام بالموعد الذي حدده القانون للتصديق على الانتخابات، إلا أن إرث 6 يناير يثير حقيقة غير عادية، وهي أن المرشح الذي حاول إلغاء نتيجة الانتخابات السابقة فاز هذه المرة ويعود بشكل شرعي إلى السلطة.

وأحاطت طبقات من سياج أسود طويل مجمع الكابيتول الأميركي في تذكير صارخ بما حدث قبل أربعة أعوام، عندما أرسل ترامب المهزوم حشدا من الغوغاء من أجل "القتال بكل قوة" فيما أصبح الهجوم الأكثر بشاعة على مقر الديمقراطية الأميركية خلال 200 عام.

وقرأت نائبة الرئيس، كامالا هاريس التي ترأست الجلسة بحكم منصبها، نتيجة عملية المصادقة.

وكان ترامب قد فاز بـ312 صوتا في الانتخابات، بينما حصلت هاريس على 226 صوتا.

وتم خلال الاجتماع، قراءة نتائج كل ولاية أميركية بشكل فردي، وفرزها، على أن يتم تنصيب ترامب في 20 يناير / كانون الثاني الجاري.

الكونغرس يصادق على فوز ترامب في الانتخابات

عربي و دولي

ترامب

اميركا

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مكتب نتنياهو: إسرائيل لم تتلقَ حتى الآن أي تأكيد أو تعليق من حماس بشأن وضع الرهائن الواردة أسماؤهم في صفقة التبادل
بالفيديو- اللحظات الأولى لعملية إطلاق النار قرب مستوطنة كدوميم بالضفة الغربية

اقرأ ايضا في عربي و دولي

"بسبب شقة في دمشق"... مذكرة رسمية من العراق الى سوريا
01:57

"بسبب شقة في دمشق"... مذكرة رسمية من العراق الى سوريا

أكدت وزارة الخارجية العراقية أن ملكية شقة الرئيس العراقي الأسبق جلال طالباني في دمشق تعود لعائلته، مشيرة إلى أنها على تواصل مع السلطات السورية لاستعادة مفاتيحها.

01:57

"بسبب شقة في دمشق"... مذكرة رسمية من العراق الى سوريا

أكدت وزارة الخارجية العراقية أن ملكية شقة الرئيس العراقي الأسبق جلال طالباني في دمشق تعود لعائلته، مشيرة إلى أنها على تواصل مع السلطات السورية لاستعادة مفاتيحها.

وزيرا خارجية السعودية وأميركا بحثا المستجدات الإقليمية.. وهذا ما تم التشديد عليه بخصوص لبنان
01:42

وزيرا خارجية السعودية وأميركا بحثا المستجدات الإقليمية.. وهذا ما تم التشديد عليه بخصوص لبنان

ناقش وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان في اتصال هاتفي مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن المستجدات الإقليمية والجهود المبذولة بشأنها.

01:42

وزيرا خارجية السعودية وأميركا بحثا المستجدات الإقليمية.. وهذا ما تم التشديد عليه بخصوص لبنان

ناقش وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان في اتصال هاتفي مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن المستجدات الإقليمية والجهود المبذولة بشأنها.

بالفيديو- زلزال عنيف يضرب التيبت الصينية
01:18

بالفيديو- زلزال عنيف يضرب التيبت الصينية

ضرب زلزال بقوة 7.1 درجة منطقة التيبت في جبال الهيمالايا جنوب غرب الصين.

01:18

بالفيديو- زلزال عنيف يضرب التيبت الصينية

ضرب زلزال بقوة 7.1 درجة منطقة التيبت في جبال الهيمالايا جنوب غرب الصين.

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025