وفد إماراتي في لبنان لإعادة فتح السفارة في بيروت
وصل وفد إماراتي رفيع المستوى اليوم الأحد إلى العاصمة اللبنانية بيروت لإجراء كافة الترتيبات لإعادة فتح سفارة دولة الإمارات، وفق وكالة الأنباء الرسمية (وام) التي أشارت إلى أن ذلك يأتي "استجابة لتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وعقب الاتصال الهاتفي الذي أجراه مع الرئيس اللبناني جوزاف عون".
وأشارت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها، إلى أن "إعادة فتح السفارة يعكس العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين والشعبين الصديقين"، مؤكدة "موقف دولة الإمارات الثابت تجاه وحدة لبنان وسيادته الوطنية وسلامة أراضيه، وعلى وقوفها ومساندتها للشعب اللبناني الشقيق".
وأكدت الوزارة، أن "إعادة فتح السفارة يأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والجمهورية اللبنانية الشقيقة، وحرص دولة الإمارات على دعم جهود الاستقرار والتنمية في البلاد، والتزام دولة الإمارات العميق بمساعدة الشعب اللبناني وتقديم كافة أشكال الدعم له في مختلف المجالات".