وفد إماراتي في لبنان لإعادة فتح السفارة في بيروت

وصل وفد إماراتي رفيع المستوى اليوم الأحد إلى العاصمة اللبنانية بيروت لإجراء كافة الترتيبات لإعادة فتح سفارة دولة الإمارات، وفق وكالة الأنباء الرسمية (وام) التي أشارت إلى أن ذلك يأتي "استجابة لتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وعقب الاتصال الهاتفي الذي أجراه مع الرئيس اللبناني جوزاف عون".