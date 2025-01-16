ماكرون وبن سلمان: ندعم تشكيل حكومة قوية في لبنان

أكّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال محادثة هاتفية جرت بينهما أمس "دعمهما الكامل" لتشكيل "حكومة قوية" في لبنان، بحسب ما أعلن الإليزيه اليوم.