ماكرون وبن سلمان: ندعم تشكيل حكومة قوية في لبنان
أكّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال محادثة هاتفية جرت بينهما أمس "دعمهما الكامل" لتشكيل "حكومة قوية" في لبنان، بحسب ما أعلن الإليزيه اليوم.
وقالت الرئاسة الفرنسية إنّ ماكرون وبن سلمان "أشارا إلى أنّهما سيقدّمان دعمهما الكامل للاستشارات التي تجريها السلطات اللبنانية الجديدة بهدف تشكيل حكومة قوية وقادرة على جمع تنوّع الشعب اللبناني وضمان احترام وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان وإجراء الإصلاحات الضرورية من أجل ازدهار البلد واستقراره وسيادته".