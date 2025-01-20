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2025-01-20 | 14:16
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نيويورك تايمز: من المتوقع أن يصدر الرئيس ترامب قرابة 100 قرار تنفيذي في يومه الأول
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نيويورك تايمز: من المتوقع أن يصدر الرئيس ترامب قرابة 100 قرار تنفيذي في يومه الأول
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