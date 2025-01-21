أ ف ب: قاضية فرنسية تصدر مذكرة توقيف جديدة بحق بشار الأسد

أفادت هيئة البث الإسرائيلية بوقوع عملية طعن بتل أبيب وقالت إن مدنياً مسلحا أطلق النار على المنفذ، فيما قالت القناة 13 ان منفذ عملية الطعن في تل أبيب يدعى قاضي عبد العزيز أميركي من أصل مغربي دخل إسرائيل كسائح قبل أيام، ولفتت الى ان شرطية خارج الخدمة كانت قرب موقع عملية الطعن بتل أبيب هي من قتلت المنفذ، واعلن موقع والا الإسرائيلي إن عدد المصابين ارتفع إلى 4، في حين قال الإسعاف الإسرائيلي إن الإصابات جرت في موقعين مختلفين.

من جانبها، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن هناك اشتباها بوجود شخص إضافي ساعد منفذ العملية.



