إلى السعودية.. رجل الدبلوماسية التركي يحط غداً

وأوضحت مصادر دبلوماسيّة تركيّة لوكالة "الأناضول"، أنّ "من المنتظر أن يؤكّد فيدان خلال لقاءاته، أنّ العلاقات السّياسيّة بين البلدين تزداد قوّةً من يوم لآخر، وأنّ أنقرة تهدف إلى زيادة حجم التّجارة المتزايدة بسرعة مع السّعوديّة"، لافتةً إلى أنّ "من المتوقّع أن يشير فيدان إلى أنّ مجلس التّنسيق التّركي السّعودي يُعتبر آليّةً مهمّةً تمهّد الطّريق لتعميق التّعاون الثّنائي، واستكتشاف مجالات جديدة للتّعاون بين الجانبين".

كما ذكرت المصادر أنّ "من المنتظر أن يؤكّد فيدان أهميّة تعزيز تفاعل المجتمع الدّولي مع الإدارة الجديدة في سوريا، ويثمّن موقف السّعوديّة في هذا السّياق.