ترامب عن إمكانية قبول مصر والأردن استقبال الفلسطينيين من غزة: ستفعلان ذلك

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، بأنه يعتزم اتخاذ قراره قريبا بشأن مصير القوات الأميركية في سوريا المنتشرة لمكافحة تنظيم داعش.
وجه الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية احمد الشرع خطابا للشعب السوري هو الاول له منذ إعلانه رئيساً فقال :"سوريا تحررت من نظام مجرم وتحررت بفضل تضحيات جميع السوريين بالداخل والخارج ، تحررت بفضل كل إنسان ضحى بروحه ودمه، ومنزله وماله، وأمنه وأمانه."
أعلنت شرطة مكافحة الإرهاب المغربية اليوم أنها أحبطت مخططا كان من بين أهدافه "تفجير مقرّات أمنية" في المملكة، مشيرة إلى أنّها أوقفت أربعة مشتبه بهم على صلة بتنظيم "داعش" في منطقة الساحل الإفريقي.