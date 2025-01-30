ترامب عن إمكانية قبول مصر والأردن استقبال الفلسطينيين من غزة: ستفعلان ذلك

أعلنت شرطة مكافحة الإرهاب المغربية اليوم أنها أحبطت مخططا كان من بين أهدافه "تفجير مقرّات أمنية" في المملكة، مشيرة إلى أنّها أوقفت أربعة مشتبه بهم على صلة بتنظيم "داعش" في منطقة الساحل الإفريقي.