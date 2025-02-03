🦸🏻 سبايدرمان مصر.. لص يهرب بين الأبنية في "شبرا الخيمة" (فيديو)

لقطات صادمة في "شبرا الخيمة" للص يتسلق جدران عمارة هربًا من ملاحقة الأهالي #اخبار_الجديد pic.twitter.com/HTQvLtyC1p
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) February 3, 2025
لقطات صادمة في "شبرا الخيمة" للص يتسلق جدران عمارة هربًا من ملاحقة الأهالي #اخبار_الجديد pic.twitter.com/HTQvLtyC1p
أفادت معلومات "الجديد" أن مورغان أورتاغوس، خليفة المبعوث الأميركي آموس هوكستين، ستزور العاصمة اللبنانية بيروت خلال الأسبوع الحالي. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن سابقاً عن تعيين أورتاغوس مبعوثة رئاسية للسلام في الشرق الأوسط.
كتبت السفارة الالمانية على منصة "إكس": "إذ نحيي الذكرى الرابعة لمقتل لقمان سليم الوحشي، مازلنا بانتظار المحاسبة وتقديم القتلة الجبناء إلى العدالة. ونستمر بالدعوة إلى إنفاذ العدالة لأجل لقمان سليم بما في ذلك متابعة التحقيق الفاعل في مقتله".