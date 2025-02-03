🦸🏻 سبايدرمان مصر.. لص يهرب بين الأبنية في "شبرا الخيمة" (فيديو)

أفادت معلومات "الجديد" أن مورغان أورتاغوس، خليفة المبعوث الأميركي آموس هوكستين، ستزور العاصمة اللبنانية بيروت خلال الأسبوع الحالي. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن سابقاً عن تعيين أورتاغوس مبعوثة رئاسية للسلام في الشرق الأوسط.