حماس والوسطاء يبحثون تنفيذ اتفاق وقف النار وتبادل الأسرى

شملت المباحثات اجتماعاً في القاهرة مع رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، اللواء عباس كامل، بالإضافة إلى محادثات هاتفية مع معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري. كما عقد الوفد اجتماعات مع المسؤولين المعنيين في مصر وقطر، إلى جانب فرق العمل الفنية للمتابعة الدقيقة لتنفيذ بنود الاتفاق.

تركزت المناقشات على ضرورة الالتزام بتطبيق كافة بنود الاتفاق، بما في ذلك توفير المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة مثل الكرفانات والخيام، والمعدات الطبية، والوقود، لضمان إيواء الشعب الفلسطيني. كما أكدت حماس استمرارها في تنفيذ الاتفاق، بما في ذلك تبادل الأسرى وفق الجدول الزمني المتفق عليه، مشددةً على ضرورة إزالة أي عقبات قد تعترض تنفيذ بنود الاتفاق.