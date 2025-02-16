"أوروبا لن تشارك في محادثات أوكرانيا".. هذا ما قالته واشنطن!
كشف كيث كيلوغ، مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخاص للمحادثات الأوكرانية الروسية، أن أوروبا لن تشارك في المحادثات الأميركية الروسية لإنهاء الحرب في أوكرانيا، فيما أعلنت فرنسا أنها ستستضيف قمة أوروبية بشأن أوكرانيا الاثنين المقبل.
تفصيلاً، أفادت مصادر أميركية بأن مسؤولين أميركيين وروس وأوكرانيين سيلتقون الأسبوع المقبل في السعودية للتحضير لقمة محتملة بين ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وصرح كيلوغ بأن "أوروبا لن تشارك في المحادثات الأميركية الروسية بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا، بحسب ما ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية، مشيرا إلى أن محاولات السلام السابقة فشلت لأن العديد من الدول كانت متورطة ولم تتمكن من ضمان العملية".
وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، أعلن ترامب أن "اجتماعاً سيعقد في السعودية الأسبوع المقبل بين مسؤولين أميركيين وروس كبار ستشارك فيه أوكرانيا".