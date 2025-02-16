"أوروبا لن تشارك في محادثات أوكرانيا".. هذا ما قالته واشنطن!

كشف كيث كيلوغ، مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخاص للمحادثات الأوكرانية الروسية، أن أوروبا لن تشارك في المحادثات الأميركية الروسية لإنهاء الحرب في أوكرانيا، فيما أعلنت فرنسا أنها ستستضيف قمة أوروبية بشأن أوكرانيا الاثنين المقبل.