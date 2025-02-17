بعد تأكيد إسرائيل.. هذه النقاط اللبنانية الـ 5 ستبقى محتلة (خريطة)

وفي تصريح له اليوم الاثنين، أكد متحدث عسكري باسم الجيش الإسرائيلي أن قواته ستظل منتشرة بشكل مؤقت في هذه النقاط الخمسة، التي تقع على طول الحدود مع لبنان.

وأضاف المتحدث أن هذه الخطوة تأتي في إطار ضمان استمرار الدفاع عن السكان الإسرائيليين والتأكد من عدم وجود تهديدات فورية على الأمن في المنطقة. وأوضح الجيش أن هذه القوات ستبقى منتشرة في هذه المواقع ضمن إطار "الحاجة العملياتية".