الخارجية الأميركية: ملتزمون بدعم تنفيذ اتفاق وقف النار في لبنان

ظهر أحمد حسون مفتي سوريا السابق في عهد الأسد، بشريط فيديو في حلب لأول مرة منذ أشهر، وهو يتحدث إلى أحد المحتجين، في منزله على ما يبدو، حيث بادره أحد الأشخاص قائلا "مفتي البراميل"، ليرد محتجاً بأن اسمه الدكتور أحمد حسون، وأنه "اعتقل 3 مرات" في عهد الأسد، كما تداولت مشاهد لمحتجين أمام منزله يطالبون باعتقاله ومحاكمته.



لمشاهدة الفيديو:

