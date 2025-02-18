الخارجية الأميركية: ملتزمون بدعم تنفيذ اتفاق وقف النار في لبنان

ظهر أحمد حسون مفتي سوريا السابق في عهد الأسد، بشريط فيديو في حلب لأول مرة منذ أشهر، وهو يتحدث إلى أحد المحتجين، في منزله على ما يبدو، حيث بادره أحد الأشخاص قائلا "مفتي البراميل"، ليرد محتجاً بأن اسمه الدكتور أحمد حسون، وأنه "اعتقل 3 مرات" في عهد الأسد، كما تداولت مشاهد لمحتجين أمام منزله يطالبون باعتقاله ومحاكمته.لمشاهدة الفيديو:
يواجه الرئيس الأرجنتيني السابق، ألبرتو فرنانديز، اتهامات بالاعتداء على السيدة الأولى السابقة، فابيولا يانيز، وذلك خلال رئاسته للبلاد، التي طالما وصف نفسه خلالها بأنه "رئيس مناصر للنساء" ويسعى لمكافحة ظاهرة العنف الأسري.