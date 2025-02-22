وزير الخارجية الأميركي: سندمر حماس إذا لم تفرج عن جميع الرهائن

السيناتور الأميركي روني جاكسون بعد لقائه الرئيس عون: نريد أن نلمس مرحلة جديدة من السلام والاستقرار في لبنان والشرق الأوسط في ظلّ التغيّرات الكثيرة التي تشهدها المنطقة