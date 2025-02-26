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عربي و دولي

"اتفاق الجثث مقابل الأسرى".. مكتب نتنياهو يعلّق!

2025-02-26 | 08:47
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&quot;اتفاق الجثث مقابل الأسرى&quot;.. مكتب نتنياهو يعلّق!
"اتفاق الجثث مقابل الأسرى".. مكتب نتنياهو يعلّق!

أكد مكتب رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التوصل إلى اتفاق مع الوسطاء من أجل تسليم جثث 4 رهائن إسرائيليين محتجزين في قطاع غزة.

وأكد المتحدث باسم رئيس الوزراء "التوصل إلى اتفاق دون تقديم مزيد من التفاصيل".

من جانبها، أعلنت حماس أن "موعد تبادل رفات الرهائن الإسرائيليين والمعتقلين الفلسطينيين سيعلن في الوقت المناسب".

وأضافت أن "عملية التبادل ستحدث وفق آلية جديدة تضمن التزام إسرائيل بالتنفيذ".

وذكرت حماس أنها "لم تتلق أي مقترح بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار رغم جاهزيتنا لها وحرصنا على المضي قدما فيها لإتمام كل مراحل الاتفاق".

وكان مصدران فلسطينيان أكدا في وقت سابق لوكالة فرانس برس، أن "حماس ستسلم، الخميس، جثث 4 رهائن إسرائيليين، مقابل إفراج إسرائيل عن أكثر من 600 معتقل فلسطيني".

وأفاد أحد المصدرين بأن "الوسطاء أبلغوا حماس أن موعد تنفيذ عملية تبادل الأسرى تبدأ الخميس، حيث بحسب الاتفاق تسلم حماس وفصائل المقاومة 4 جثث لأسرى إسرائيليين"، مشيرا إلى أنه في المقابل "سوف تفرج إسرائيل عن 625 معتقلا فلسطينيا من سجونها".

من جانبها، أعلنت ألوية الناصر صلاح الدين، إحدى الفصائل المسلحة في غزة، أنها ستسلم جثة محتجز إسرائيلي، الخميس، في إطار استعداد حركة حماس تسليم جثث لمحتجزين إسرائيليين إلى مصر عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
"اتفاق الجثث مقابل الأسرى".. مكتب نتنياهو يعلّق!

عربي و دولي

بنيامين نتنياهو

حركة حماس

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