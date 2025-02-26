الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

عربي و دولي

ترامب ونتنياهو في غزة.. خطة أم خيال؟ (فيديو)

2025-02-26 | 10:54
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
ترامب ونتنياهو في غزة.. خطة أم خيال؟ (فيديو)
ترامب ونتنياهو في غزة.. خطة أم خيال؟ (فيديو)

نشر الرئيس الأميركي دونالد ترامب مقطع فيديو تم إنشاؤه بالذكاء الاصطناعي على منصته "تروث سوشال" يُظهر قطاع غزة وقد تحول إلى مدينة سياحية وفي 25 يناير الماضي، اقترح ترامب أن تسيطر الولايات المتحدة على غزة وأن ترحّل سكانه إلى بلدان أخرى، خصوصا مصر والأردن على أن تعيد بناء القطاع

ترامب ونتنياهو في غزة.. خطة أم خيال؟ (فيديو)

عربي و دولي

نتنياهو

ترامب

غزة

العودة الى الأعلى
Aljadeed
"غارة خاطئة على لبنان".. احتجاجات على توفير خدمات الذكاء الاصطناعي لإسرائيل!
وزير الحرب الإسرائيلي: لن نسمح بتمركز قوات سورية في المنطقة العازلة

اقرأ ايضا في عربي و دولي

ترامب يريد أموال أوكرانيا!
15:41

ترامب يريد أموال أوكرانيا!

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة لن تقدم ضمانات أمنية لأوكرانيا، مشيرًا إلى أن الدول الأوروبية هي من ستتولى هذا الدور.

15:41

ترامب يريد أموال أوكرانيا!

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة لن تقدم ضمانات أمنية لأوكرانيا، مشيرًا إلى أن الدول الأوروبية هي من ستتولى هذا الدور.

فكّرت بقصف جنازة نصرالله.. كواليس "الطلعة الجويّة" لإسرائيل
14:37

فكّرت بقصف جنازة نصرالله.. كواليس "الطلعة الجويّة" لإسرائيل

كشفت اسرائيل انها كانت تفكر في قصف جنازة السيد الشهيد حسن نصرالله ونقلت 14 عن رئيس الأركان الإسرائيلي المنتهية ولايته، هيرتسي هاليفي، أنه ألمح إلى أن الجيش يفكر في مهاجمة الجنازة في الثالث والعشرين من شباط الحالي.

14:37

فكّرت بقصف جنازة نصرالله.. كواليس "الطلعة الجويّة" لإسرائيل

كشفت اسرائيل انها كانت تفكر في قصف جنازة السيد الشهيد حسن نصرالله ونقلت 14 عن رئيس الأركان الإسرائيلي المنتهية ولايته، هيرتسي هاليفي، أنه ألمح إلى أن الجيش يفكر في مهاجمة الجنازة في الثالث والعشرين من شباط الحالي.

هلال المملكة.. في لبنان؟
13:25

هلال المملكة.. في لبنان؟

أفادت معلومات "الجديد" أن زيارة الرئيس جوزاف عون إلى المملكة العربية السعودية ستساهم في إعادة دفع العلاقة بين لبنان والمملكة، مع ترجيح رفع حظر سفر الرعايا السعوديين إلى لبنان.

13:25

هلال المملكة.. في لبنان؟

أفادت معلومات "الجديد" أن زيارة الرئيس جوزاف عون إلى المملكة العربية السعودية ستساهم في إعادة دفع العلاقة بين لبنان والمملكة، مع ترجيح رفع حظر سفر الرعايا السعوديين إلى لبنان.

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025