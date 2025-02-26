ترامب ونتنياهو في غزة.. خطة أم خيال؟ (فيديو)

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A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة لن تقدم ضمانات أمنية لأوكرانيا، مشيرًا إلى أن الدول الأوروبية هي من ستتولى هذا الدور.
كشفت اسرائيل انها كانت تفكر في قصف جنازة السيد الشهيد حسن نصرالله ونقلت 14 عن رئيس الأركان الإسرائيلي المنتهية ولايته، هيرتسي هاليفي، أنه ألمح إلى أن الجيش يفكر في مهاجمة الجنازة في الثالث والعشرين من شباط الحالي.
أفادت معلومات "الجديد" أن زيارة الرئيس جوزاف عون إلى المملكة العربية السعودية ستساهم في إعادة دفع العلاقة بين لبنان والمملكة، مع ترجيح رفع حظر سفر الرعايا السعوديين إلى لبنان.