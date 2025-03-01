بالفيديو - بعد المشادة الحادة.. عراك بالأيدي بين ترامب وزيلينسكي!

New footage from White House @realDonaldTrump @JDVance @elonmusk
AI🤣 pic.twitter.com/vCTp3Ofjzj
— Harman Singh Kapoor (@kingkapoor72) February 28, 2025
New footage from White House @realDonaldTrump @JDVance @elonmusk
AI🤣 pic.twitter.com/vCTp3Ofjzj
وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الى لندن حيث يستقبله اليوم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في داونينغ ستريت، عشية قمة تُعقد في العاصمة البريطانية بمشاركة حوالى 12 مسؤولا أوروبيا، حسبما أفادت متحدثة باسم مكتب الحكومة البريطانية لوكالة الصحافة الفرنسية.
عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ليل الجمعة، مشاورات أمنية استثنائية حضرها كبار الوزراء والمسؤولين الأمنيين، حسبما أفادت القناة 12 الإسرائيلية، السبت.