بالفيديو - بعد المشادة الحادة.. عراك بالأيدي بين ترامب وزيلينسكي!

وظهر في الفيديو الذي بدا أنه مفبركاً عبر الذكاء الإصطناعي، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يقوم من مقعده ويمسك بيد الرئيس الأميركي ترامب بانفعال، الأمر الذي تطور لعراك بالأيدي بين الرئيسين، بحسب الفيديو.