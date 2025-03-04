زيارة "خاطفة" إلى الولايات المتحدة.. سموتريتش سيقابل ترامب

أعلن وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، المؤيد لضم الضفة الغربية المحتلة، الثلاثاء، عن زيارة

"خاطفة" إلى الولايات المتحدة.