زيارة "خاطفة" إلى الولايات المتحدة.. سموتريتش سيقابل ترامب
أعلن وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، المؤيد لضم الضفة الغربية المحتلة، الثلاثاء، عن زيارة
"خاطفة" إلى الولايات المتحدة.
وقال سموتريتش في منشور عبر منصة إكس أرفقه بصورة له من داخل الطائرة "أقلعت الليلة في زيارة خاطفة إلى الولايات المتحدة حيث سألتقي مسؤولين حكوميين بينهم وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت".
وكتب سموتريتش أن "هدف الزيارة تعزيز التعاون الاقتصادي بين إسرائيل والولايات المتحدة ودفع المبادرات الاقتصادية المشتركة وتعميق التحالف الاستراتيجي بين البلدين".