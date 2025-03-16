رئيس الشاباك يرد على قرار إقالته من نتنياهو
كشف رئيس جهاز الشاباك، رونين بار، أنه في حال قررت الحكومة إقالته، فإنه سيحترم القرار، وأن استقالته ستكون في الظروف الأمنية المناسبة. وأشار إلى أن "آمال رئيس الوزراء في الحصول على ولاء شخصي تتناقض مع المصلحة العامة، وهي مرفوضة تمامًا".
وأضاف بار أنه يجب أن يشمل التحقيق جميع الجهات المسؤولة، بما في ذلك رئيس الوزراء، وليس الاكتفاء بالتحقيق مع الجيش والشاباك فقط، موضحًا أن التحقيق كشف عن تجاهل متعمد وطويل الأمد من المستوى السياسي لتحذيرات جهاز الشاباك.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد أعلن عن قراره بإقالة رئيس الشاباك، مؤكدًا أن سبب الإقالة هو انعدام الثقة المستمر، والذي ازداد بمرور الوقت.