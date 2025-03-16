رئيس الشاباك يرد على قرار إقالته من نتنياهو

وأضاف بار أنه يجب أن يشمل التحقيق جميع الجهات المسؤولة، بما في ذلك رئيس الوزراء، وليس الاكتفاء بالتحقيق مع الجيش والشاباك فقط، موضحًا أن التحقيق كشف عن تجاهل متعمد وطويل الأمد من المستوى السياسي لتحذيرات جهاز الشاباك.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد أعلن عن قراره بإقالة رئيس الشاباك، مؤكدًا أن سبب الإقالة هو انعدام الثقة المستمر، والذي ازداد بمرور الوقت.