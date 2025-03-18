حماس تدعو إلى ممارسة الضغوط على أميركا "الداعم الأكبر لإسرائيل"
دعت حركة حماس مساء الثلاثاء إلى "ممارسة ضغوط" على الإدارة الأميركية، أكبر داعم لإسرائيل"، لوقف ضربات على غزة تقول سلطات الدولة العبرية إنها ترمي إلى دفع حماس للقبول بالإفراج عن مزيد من الرهائن.
وجاء في بيان للحركة الفلسطينية التي وبعد مرور أكثر من 20 ساعة على الضربات لم تنفّذ أي رد عسكري "ندعو الدول الصديقة والداعمة لعدالة القضية الفلسطينية إلى ممارسة الضغوط على الإدارة الأميركية لوقف هذا العدوان وحرب الإبادة الجماعية ضد المدنيين العزّل".