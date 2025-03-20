الجيش الإسرائيلي: اعتراض صاروخ أطلق من اليمن قبل دخوله المجال الجوي

بطريقة غريبة، أنهى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مكالمة مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون. وأوضح الأول أنه يتحدث مع وسائل الإعلام، وطلب من ماكرون الانتظار ليعاود الاتصال به بعد 15-20 دقيقة، مازحاً قائلاً: "آسف يا إيمانويل... حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل". تشاهدون الفيديو مرفقاً:
أعادت برلين رسميا فتح سفارتها في دمشق الخميس تزامنا مع زيارة لوزيرة الخارجية أنالينا بيربوك التي التقت الرئيس الانتقالي أحمد الشرع وحضّت السلطات على ضمان الأمن واحتواء المجموعات المسلحة كي تكون "سوريا للجميع".
وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رسالة تهنئة للشعب الإيراني بمناسبة عيد النوروز، متمنيًا لهم عامًا جديدًا مليئًا بالأمل والحرية.