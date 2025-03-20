الجيش الإسرائيلي: اعتراض صاروخ أطلق من اليمن قبل دخوله المجال الجوي

بطريقة غريبة، أنهى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مكالمة مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون. وأوضح الأول أنه يتحدث مع وسائل الإعلام، وطلب من ماكرون الانتظار ليعاود الاتصال به بعد 15-20 دقيقة، مازحاً قائلاً: "آسف يا إيمانويل... حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل".



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