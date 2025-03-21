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أبي المنى: الطائفة الدرزية ستظل وفية لرسالتها ومبادئها متمسكة بهويتها وثوابتها ولن تتنازل عن قيمها
أبي المنى: الطائفة الدرزية ستظل وفية لرسالتها ومبادئها متمسكة بهويتها وثوابتها ولن تتنازل عن قيمها
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مسؤول إسرائيلي: الجيش يوسع العملية البرية في غزة
2025-03-21 | 09:32
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مسؤول إسرائيلي: الجيش يوسع العملية البرية في غزة
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