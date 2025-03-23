بانتظار محاكمته.. القضاء التركي يأمر بسجن عمدة إسطنبول!
بعدما أثار توقيفه الأربعاء الماضي، موجة احتجاجات في تركيا، قضت محكمة "الصلجح الجزائية" اليوم الأحد بسجن رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، الذي يعتبر من أشد المنافسين الرئاسيين للرئيس الحالي رجب طيب أردوغان.
وكان مكتب إمام أوغلو أعلن بوقت سابق اليوم الأحد أن ممثلي الادعاء العام طلبوا من المحكمة إيداعه السجن مع أربعة من مساعديه حتى المثول للمحاكمة بتهم الإرهاب والفساد.
أتى هذا القرار الذي من المتوقع أن يثير المزيد من الاحتجاجات في البلاد، بعدما تجمع آلاف الأشخاصأمس السبت أمام مبنى بلدية إسطنبول ومبنى المحكمة الرئيسي، مع انتشار المئات من رجال الشرطة في الموقعين.