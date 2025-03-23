بانتظار محاكمته.. القضاء التركي يأمر بسجن عمدة إسطنبول!

بعدما أثار توقيفه الأربعاء الماضي، موجة احتجاجات في تركيا، قضت محكمة "الصلجح الجزائية" اليوم الأحد بسجن رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، الذي يعتبر من أشد المنافسين الرئاسيين للرئيس الحالي رجب طيب أردوغان.

