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عربي و دولي

بعد المحادثات مع إيران.. أول تعليق للبيت الأبيض!

2025-04-12 | 14:49
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بعد المحادثات مع إيران.. أول تعليق للبيت الأبيض!
بعد المحادثات مع إيران.. أول تعليق للبيت الأبيض!

أعلن البيت الأبيض، اليوم السبت، أن المبعوث الأميركي الخاص، ستيفن ويتكوف، أجرى لقاءً وصفه بـ"الإيجابي والبنّاء للغاية" مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في خطوة تأتي ضمن مساعٍ دبلوماسية لإعادة فتح قنوات التواصل بين واشنطن وطهران.

 

وصدر عن البيت الأبيض بيان جاء فيه: "ويتكوف أكد لعراقجي أنه تلقى تعليمات من الرئيس ترامب لحل الخلافات بين البلدين عبر الحوار والدبلوماسية، إذا أمكن ذلك"، مشيرًا إلى أن "اللقاء شكّل خطوة متقدمة نحو تحقيق نتائج تفيد الطرفين".

 

وأضاف البيان أن الملفات التي نوقشت "معقدة للغاية"، لكن التواصل المباشر يمثل تقدّمًا ملموسًا في مسار التهدئة، لافتًا إلى أن الجانبين اتفقا على عقد جولة جديدة من المحادثات يوم السبت المقبل.

 

في السياق نفسه، كان قد وصف المبعوث الخاص للرئيس الأميركي ستيف ويتكوف المفاوضات مع إيران بأنها "إيجابية وبناءة".

 

وأكد ويتكوف، في تصريحات نقلتها شبكة "NBC"، أنه أجرى "محادثة إيجابية وبناءة للغاية" مع الجانب الإيراني، مشيراً إلى أن هذه المحادثات كانت خطوة مهمة نحو التوصل إلى تفاهمات مستقبلية.

 

وأضاف أنه سيعود إلى الولايات المتحدة في 12 نيسان 2025 لإطلاع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على نتائج المفاوضات مع المسؤولين الإيرانيين. كما لفت إلى استعداد بلاده لتقديم بعض التنازلات في إطار المفاوضات الجارية مع السلطات الإيرانية.

بعد المحادثات مع إيران.. أول تعليق للبيت الأبيض!

عربي و دولي

البيت الابيض

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