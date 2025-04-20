"أ ف ب": البابا فرنسيس يندد بالوضع الإنساني المأساوي في قطاع غزة ويدعو إلى وقف إطلاق النار

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، الأحد، أن مقاتلات تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني اعترضت طائرتين روسيتين أثناء تحليقهما فوق بحر البلطيق، بالقرب من المجال الجوي لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، في حادثتين منفصلتين وقعتا يومي الثلاثاء والخميس.
ندد بابا الفاتيكان فرانشيسكو خلال إحتفالات عيد الفصح الأحد، بـ"وضع مأساوي مخجل" في قطاع غزة، محذرا في الوقت ذاته من "تنامي جو معاداة السامية الذي ينتشر في جميع أنحاء العالم".
ذكرت روسيا، الأحد، أن قواتها ردت على محاولات أوكرانية شن هجمات ليلا، رغم هدنة عيد الفصح التي أعلنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.