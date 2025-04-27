لا لقصف بيروت.. بعبدا تتحرك ولكن!

من جهته، كثّف رئيس الحكومة نواف سلام اتصالاته الدولية، داعيًا إلى وقف الاعتداءات الإسرائيلية وفتح المجال أمام الدولة لاستكمال بسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية.

في السياق ذاته، أكدت مصادر سياسية من الثنائي الشيعي لـ"الجديد" أن الضربات الإسرائيلية تفتقر إلى أي قيمة عسكرية حقيقية، وتحمل رسائل سياسية تهدف إلى عرقلة المفاوضات الأميركية الإيرانية، وتأليب الداخل اللبناني ضد حزب الله، وسط مخاوف من محاولات فرض قواعد اشتباك جديدة قد تفتح الباب أمام مواجهة أوسع.