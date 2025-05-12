حضور الشرع قمة بغداد.. الرئاسة السورية تحسم الجدل

نقلت وسائل إعلام سورية عن المكتب الإعلامي للرئاسة السورية، تأكيدها أن الرئيس أحمد الشرع لن يشارك في أعمال القمة العربية المزمع عقدها في بغداد.

وبحسب ما نقل عن الرئاسة فإن الوفد السوري إلى القمة سيكون برئاسة وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني حيث سيمثل سوريا في المناقشات والمباحثات التي ستجري خلال الاجتماع.

ونهاية نيسان الفائت، تسلّم الشرع دعوة رسمية من العراق للمشاركة في القمة العربية التي تستضيفها بغداد.

وأوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" حينها أن الشرع "تسلم دعوة رسمية للمشاركة في القمة العربية المزمع عقدها في العاصمة العراقية بغداد، وذلك خلال استقباله المبعوث الخاص لرئيس الوزراء العراقي، وزير الثقافة والسياحة والآثار أحمد فكاك البدراني".

وسبق للشرع أن شارك في القمة العربية الطارئة في القاهرة بشأن غزة في الرابع من آذار، للمرة الأولى منذ وصوله الى السلطة.

























