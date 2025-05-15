ترامب: سنحمي الشرق الأوسط.. ونقترب جداً من إبرام إتفاق مع إيران

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، "كدنا نخسر الشرق الأوسط بسبب سياسات إدارة جو بايدن"، مشدداً بالقول "سنحمي الشرق الأوسط". كما أشار بالقول: "أعتقد أننا نقترب جدا من إبرام اتفاق مع إيران".

تصريحات الرئيس ترامب جاءت خلال زيارته للقوات الأميركية في قاعدة العديد الجوية الواقعة في الصحراء إلى الجنوب الغربي من العاصمة القطرية الدوحة، والتي تستضيف أكبر منشأة عسكرية أميركية في الشرق الأوسط.

وعن زيارته للمملكة العربية السعودية، التي استمرت ليومين، قال ترامب: "لا أحد يستطيع كسر العلاقة القوية بين أميركا والسعودية.. لدي علاقات قوية مع الملك سلمان والأمير محمد بن سلمان".

وقال ترامب إن أميركا جادة للغاية في المفاوضات مع إيران بشأن سلام طويل الأمد، مؤكداً أن طهران "وافقت نوعا ما على بنود اتفاق". وأضاف بالقول: "نريد معالجة مشكلة إيران بطريقة ذكية لكن ليست عنيفة".

وعن لقاء الرئيس السوري أحمد الشرع في الرياض، قال ترامب: "الرئيس السوري شخص قوي وسنرى ما سيحدث بعد رفع العقوبات"، مضيفاً بالقول "لم أكن أعلم أن سوريا كانت خاضعة للعقوبات لهذه الفترة الطويلة".

وحول الحرب الروسية الأوكرانية، قال الرئيس الأميركي إن "الحرب في أوكرانيا يجب أن تتوقف"، مشيراً بالقول: "لا نعلم أين ذهبت الأموال التي قدمناها لأوكرانيا". كما أعرب عن تفاؤله بالقول: "أعتقد أننا سنحقق نتائج جيدة مع روسيا وأوكرانيا". وقال "سأحضر المحادثات بين روسيا وأوكرانيا في تركيا غدا إذا كان ذلك مناسبا".

ويزور ترامب قطر ضمن جولة خليجية بدأت بزيارة المملكة العربية السعودية. وسيغادر الدوحة اليوم متجها بعدها إلى الإمارات العربية المتحدة، حيث يلتقي برئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وعدد من القيادات. ومن المرجح أن يكون الذكاء الاصطناعي محور التركيز في المحطة الأخيرة من جولة ترامب.

وكان ترامب قد وصل إلى منطقة الخليج يوم الثلاثاء، بدءاً بزيارة إلى المملكة العربية السعودية، حيث أبرم اتفاقيات تتعلق باستثمارات وصفقات كبرى.

