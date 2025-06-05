روسيا تكثّف هجماتها على أوكرانيا وتوقع 5 قتلى
أفادت الإدارة العسكرية في سومي بشمال شرقي أوكرانيا بتعرض 35 حيا في 17 بلدة لـ100 هجوم روسي مدفعي وصاروخي وبالمسيرات، بينما قُتل 5 أشخاص على الأقل، أحدهم طفل في عامه الأول، في هجوم روسي بطائرات مسيّرة استهدف الليلة الماضية مدينة بريلوكي في شمال البلاد أيضا، بينما تعهّد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بتقديم "دعم غير مشروط" لروسيا.
وقال مسؤول أوكراني محلي على تليغرام إن الهجوم "ألحق أضرارا بمبان في منطقة سكنية" وأوقع فضلا عن القتلى 6 جرحى نُقلوا إلى المستشفى.
من جهته، قال الحاكم الإقليمي أوليه سينيهوبوف في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس إن طائرات مسيرة روسية قصفت مباني سكنية في خاركيف، ثاني أكبر مدن أوكرانيا، مما أسفر عن اندلاع حرائق وإصابة 17 شخصا بينهم طفلان.
وأوضح رئيس بلدية خاركيف عبر تطبيق تليغرام أن 7 مبان سكنية تضررت إثر الضربات التي وقعت في الساعة الواحدة صباحا بالتوقيت المحلي، كما تعرض مبنيان لضربات مباشرة.
وأضاف أن إحدى المسيرات أصابت شقة سكنية في الطابق الـ17 وأصابت أخرى الطابق الثاني.
من جهته، قال عمدة خاركيف إن القوات الروسية هاجمت المدينة بصاروخ فرط صوتي تزامنا مع إطلاق عدد كبير من المسيرات.
وتقع مدينة خاركيف على بعد 30 كيلومترا من الحدود الروسية في شمال شرق أوكرانيا، وهي هدف متكرر للمسيرات والصواريخ الروسية في الحرب المستمرة منذ أكثر من 3 سنوات.