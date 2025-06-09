الناطق باسم قوات اليونيفيل في لبنان لـ سكاي نيوز عربية: وجود قوات إسرائيلية جنوبي لبنان يعرقل انتشار الجيش اللبناني

في مشهد شبيه بأفلام السينما، تمكن رجل من مصارعة 3 ضباط شرطة والتغلب عليهم بواسطة اللكمات، ما أدى الى اصابتهم بجروح طفيفة، سرعان ما لاذ بالفرار. وفي التفاصيل بحسب وسائل إعلام اميركية فإن الحادثة وقعت في مدينة فارغو بولاية داكوتا الشمالية في الولايات المتحدة، اثناء محاولة اعتقال المشتبه به جوزيف مانيتوابي (37 عاماً) بتهمة حيازته مخدرات، وقد تمكنت الشرطة من اعتقاله لاحقاً.