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عربي و دولي
التلفزيون الإيراني: إصابة 50 مدنياً بينهم 35 طفلًا وعدد من النساء في الضربات الإسرائيلية على منطقة نوبنياد شمالي طهران
2025-06-13 | 00:35
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التلفزيون الإيراني: إصابة 50 مدنياً بينهم 35 طفلًا وعدد من النساء في الضربات الإسرائيلية على منطقة نوبنياد شمالي طهران
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التلفزيون الإيراني: إصابة 50 مدنياً بينهم 35 طفلًا وعدد من النساء في الضربات الإسرائيلية على منطقة نوبنياد شمالي طهران
عربي و دولي
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