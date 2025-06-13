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عربي و دولي

بالمواقع.. هذا ما استهدفته إسرائيل في إيران!

2025-06-13 | 06:01
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بالمواقع.. هذا ما استهدفته إسرائيل في إيران!
بالمواقع.. هذا ما استهدفته إسرائيل في إيران!

أعلنت إسرائيل عن إطلاق عملية عسكرية أسمتها "الأسد الصاعد"، حيث قالت إن الهدف الرئيسي للعملية هو استهداف البرنامج النووي الإيراني، بما في ذلك المنشآت النووية والعديد من المواقع الحساسة المرتبطة بهذا البرنامج.

ونشرت وسائل الإعلام الإيرانية، قائمة بالمناطق والإنشاءات التي تم استهدافها خلال الحملة، والتي شملت عدداً من المواقع العسكرية والمنشآت النووية.

أهم المواقع التي تم استهدافها حسب الإعلام الإيراني:

 

طهران: شملت الهجمات العديد من الأحياء والمناطق الحيوية مثل:

قيطارية، نيافاران، غرب طهران وشيتيجار.

شرق طهران، مهرآباد، بلدة محلاتي في طهران، ومدينة شهيد چمران الجديدة.

برج في كامرانية، نارماك، سادات آباد، وأندرجو.

مجمع أوركيد في ستاركهان وبلدة شهيد داغايغي.

مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في طهران، ومناطق أخرى مثل آزگل، وشهرارا، وحديقة سادات آباد.

 

المواقع العسكرية:

مفاعل نطنز النووي، منشآت في منطقة نطنز.

قاعدة بارشين العسكرية.

مفاعل الماء الثقيل في أراك.

منشآت في مناطق بروجرد، خرم آباد، همدان، إيلام.

قصر شيرين في غرب إيران.

 

مناطق أخرى:

مدينة تبريز، بيرانشهر في أذربيجان الغربية، كرمانشاه، إيلام، وآراك.

بالمواقع.. هذا ما استهدفته إسرائيل في إيران!

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