من قلب التقدم إلى الهزيمة.. صدمة الضربات تهز منتخب إيران (فيديو)

في مشهد دراماتيكي، كان المنتخب الإيراني للكرة الطائرة متقدماً بنتيجة (2-0) على نظيره الأميركي ضمن منافسات دوري الأمم، قبل أن تصل إلى اللاعبين أنباء عن الضربات الإسرائيلية التي استهدفت العاصمة طهران ومدناً إيرانية أخرى.



