من قلب التقدم إلى الهزيمة.. صدمة الضربات تهز منتخب إيران (فيديو)
في مشهد دراماتيكي، كان المنتخب الإيراني للكرة الطائرة متقدماً بنتيجة (2-0) على نظيره الأميركي ضمن منافسات دوري الأمم، قبل أن تصل إلى اللاعبين أنباء عن الضربات الإسرائيلية التي استهدفت العاصمة طهران ومدناً إيرانية أخرى.
تبدّلت الأجواء بشكل مفاجئ، وانهار اللاعبون نفسياً، مما سمح لمنتخب الولايات المتحدة – الذي خسر مباراته الافتتاحية أمام أوكرانيا – بالعودة القوية وتحقيق فوز مثير (3-2) في اللقاء الذي جرى على ملعب ماركانازينيو في ريو دي جانيرو.