الأمير محمد بن سلمان يجدد إدانة المملكة العربية السعودية للاعتداءات التي تمس سيادة إيران

رئاسة الجمهورية: الرئيس عون يعرب عن ترحيبه الكبير بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع العقوبات عن سوريا وذلك بمسعى مشكور من سمو ولي العهد في المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان