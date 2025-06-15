يوم ثالث من المواجهة.. إسرائيل تضرب طهران و قتلى بتل أبيب

فقد شن الجانب الإيراني هجمات على مناطق عدة في تل أبيب، بينها معهد وايزمن للعلوم في برحوفوت، وبات يام.
وأوضح الحرس الثوري أنه استخدم الصاروخ الباليستي الموجه التكتيكي ذا الوقود الصلب "الحاج قاسم"، في إحدى ضرباته اليوم.
كما أضاف أن الصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت البنية التحتية للطاقة في إسرائيل، ومنشآت لإنتاج وقود الطائرات المقاتلة. وحذر الحرس الثوري من أن الهجمات ستكون "أشد وطأة" إذا واصلت إسرائيل اعتداءاتها.
فيما أعلنت الشرطة الإسرائيلية أن الدمار كبير في بات يام جنوبي تل أبيب، وسط انقطاع للكهرباء. وأعلن رئيس بلدية بات يام تضرر 61 مبنى.
بينما أكد قائد الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن فرق الانقاذ تمكنت من انتشال 35 شخصا كانوا تحت الأنقاض. وأضاف أن الأيام المقبلة ستكون صعبة