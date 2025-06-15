"شرط واحد".. يوقف الصواريخ الايرانية على إسرائيل!

شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن "إطلاق الصواريخ على إسرائيل سيتوقف حين توقف إسرائيل هجومها على إيران المستمر منذ الجمعة".



وقال عراقجي خلال اجتماع مع دبلوماسيين أجانب نقله التلفزيون "إننا ندافع عن أنفسنا، دفاعنا مشروع تماماً"، مضيفاً أن "هذا الدفاع هو رد على عدوان، إن توقف العدوان، بالطبع سيتوقف ردنا أيضاً".



واعتبر عراقجي أن الهجوم الإسرائيلي "يقابل بلامبالاة في مجلس الأمن"، مضيفاً أن الحكومات الغربية "دانت إيران بدلاً من إسرائيل، رغم كونها الطرف المعتدى عليه".