القناة 14 الإسرائيلية: موجة صواريخ أخرى من إيران

أي بي سي عن مسؤولين أميركيين: اليومان المقبلان حاسمان لجهة حل دبلوماسي مع إيران أو لجوء ترامب لعمل عسكري

أي بي سي عن مسؤولين أميركيين: اليومان المقبلان حاسمان لجهة حل دبلوماسي مع إيران أو لجوء ترامب لعمل عسكري