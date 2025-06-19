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عربي و دولي

عراقجي يؤكد عقد اجتماع مع مسؤولين أوربيين في جنيف غدا الجمعة

2025-06-19 | 05:53
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عراقجي يؤكد عقد اجتماع مع مسؤولين أوربيين في جنيف غدا الجمعة
عراقجي يؤكد عقد اجتماع مع مسؤولين أوربيين في جنيف غدا الجمعة
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عراقجي يؤكد عقد اجتماع مع مسؤولين أوربيين في جنيف غدا الجمعة

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كم عدد الصواريخ المتبقية مع إيران؟ تقرير بريطاني يكشف!
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11:04

كم عدد الصواريخ المتبقية مع إيران؟ تقرير بريطاني يكشف!


أفادت صحيفة تلغراف البريطانية أنه بعد أسبوع من الحرب، لاتزال إيران تمتلك نحو 1560 صاروخًا قصيرًا ومتوسطًا وبعيد المدى، من أصل نحو 3000 صاروخ بحوزتها. وقالت الصحيفة أن إسرائيل دمرت 1000 صاروخ، فيما اطلقت إيران 440 صاروخًا، وبقي حوزتها 1560 صاروخاً.

11:04

كم عدد الصواريخ المتبقية مع إيران؟ تقرير بريطاني يكشف!


أفادت صحيفة تلغراف البريطانية أنه بعد أسبوع من الحرب، لاتزال إيران تمتلك نحو 1560 صاروخًا قصيرًا ومتوسطًا وبعيد المدى، من أصل نحو 3000 صاروخ بحوزتها. وقالت الصحيفة أن إسرائيل دمرت 1000 صاروخ، فيما اطلقت إيران 440 صاروخًا، وبقي حوزتها 1560 صاروخاً.

"الأكثر تدميراً".. الكشف عن صاروخ إيراني فرط صوتي
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10:18

"الأكثر تدميراً".. الكشف عن صاروخ إيراني فرط صوتي

نشر الاعلام الايراني مشاهد لصاروخ خرمشهر 4 الأكثر تدميرًا بحسب وصفه، ويعتبر هذا الصاروخ الذي يعرف أيضاً باسم "خيبر" من الجيل الرابع والأكثر تطورًا من سلسلة الصواريخ الباليستية الإيرانية، وهو من الصواريخ الفرط صوتية التي دخلت الخدمة عام 2023، يبلغ مداه 2000 كيلومتر ويحمل رأسا حربيا يزن 1500 كيلوغرام. #أخبار_الجديد

10:18

"الأكثر تدميراً".. الكشف عن صاروخ إيراني فرط صوتي

نشر الاعلام الايراني مشاهد لصاروخ خرمشهر 4 الأكثر تدميرًا بحسب وصفه، ويعتبر هذا الصاروخ الذي يعرف أيضاً باسم "خيبر" من الجيل الرابع والأكثر تطورًا من سلسلة الصواريخ الباليستية الإيرانية، وهو من الصواريخ الفرط صوتية التي دخلت الخدمة عام 2023، يبلغ مداه 2000 كيلومتر ويحمل رأسا حربيا يزن 1500 كيلوغرام. #أخبار_الجديد

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