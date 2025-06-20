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الجيش الإسرائيلي: هاجمنا منصات صواريخ ومواقع عسكرية لحزب الله في جنوبي لبنان
2025-06-20 | 12:16
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الجيش الإسرائيلي: هاجمنا منصات صواريخ ومواقع عسكرية لحزب الله في جنوبي لبنان
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