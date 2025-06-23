ايران تستهدف قاعدة "العديد" الأميركية.. بيان للحرس الثوري!

أصدر الحرس الثوري الإيراني، مساء الإثنين، بياناً بشأن استهداف قاعدة العديد الأميركية في قطر.



وذكر الحرس الثوري: "عقب العدوان العسكري الذي شنته الولايات المتحدة الأميركية على المنشآت النووية السلمية الإيرانية، وانتهاكه الصريح للقانون الدولي، وبناء على قرار المجلس الأعلى للأمن القومي، وبتوجيه من مقر خاتم الأنبياء المركزي، نفّذ الحرس الثوري عملية "بشائر الفتح"، مستهدفا قاعدة العديد في قطر، باستخدام صواريخ مدمرة وقوية".



وأضاف: "تعد هذه القاعدة مقر القيادة المركزية للقوات الجوية، وأكبر الأصول الاستراتيجية للجيش الأميركي في منطقة غرب آسيا".



وشدد البيان على أن إيران: "لن تترك تحت أي ظرف أي اعتداء على سيادتها، ووحدة أراضيها، وأمنها القومي، دون رد مناسب".



وتابع: "القواعد والأهداف العسكرية المتحركة للولايات المتحدة في المنطقة ليست مواضع قوة، بل نقاط ضعف كبيرة لهذا النظام".