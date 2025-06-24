إذاعة الجيش الإسرائيلي: الجيش نفذ عشرات الغارات على طهران خلال الليل

الجيش الإسرائيلي: هاجمنا الليلة الماضية بنية تحتية تابعة لحزب الله احتوت على وسائل قتالية في منطقة البقاع بعد ان تم مؤخرًا رصد محاولات الحزب إعادة اعمار الموقع الذي كان قد استُهدف سابقًا