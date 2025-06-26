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عربي و دولي

قوات إسرائيلية في إيران؟

2025-06-26 | 01:30
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قوات إسرائيلية في إيران؟
قوات إسرائيلية في إيران؟

أكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، مساء الأربعاء، أن مجموعات "كوماندوز برية" تحركت في إيران خلال الحرب التي استمرت 12 يوما بين البلدين، في حين أشاد رئيس جهاز الاستخبارات (الموساد) بدعم وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه).

وأعلن زامير أن ما اعتبرها "نجاحات الجيش" تحققت بفضل "قواتنا الجوية ومجموعات كوماندوز برية"، موضحا أن "هذه القوات تحركت سرا في قلب أراضي العدو، وأتاحت لنا حرية كاملة في التحرك العملاني".
وتحدث زامير في مقطع مصور نشره الجيش الإسرائيلي، ومثلت تصريحاته الإعلان الأول عن مشاركة جنود إسرائيليين في الحرب على أراضي إيران.
 
قوات إسرائيلية في إيران؟

عربي و دولي

الجيش الإسرائيلي

إيران

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