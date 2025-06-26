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عربي و دولي

"مهام سريّة ونثر مسامير".. إسرائيل تعتقل متهماً بالتجسس لإيران

2025-06-26 | 04:46
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&quot;مهام سريّة ونثر مسامير&quot;.. إسرائيل تعتقل متهماً بالتجسس لإيران
"مهام سريّة ونثر مسامير".. إسرائيل تعتقل متهماً بالتجسس لإيران

ألقت إسرائيل القبض على طالب يدرس في جامعة بن غوريون في بئر السبع للاشتباه في تجسسه لصالح إيران.

وقال جهاز الأمن الداخلي "شاباك" والشرطة في بيان الخميس، أنه يشتبه في أن الطالب البالغ 22 عاما ارتكب جرائم أمنية ونفذ مهاما لحساب عملاء إيرانيين.
وينحدر الطالب، الذي يدرس أنظمة المعلومات، من قرية دير الأسد.
وأضاف البيان أنه "تم إلقاء القبض عليه خلال الشهر الجاري، وسوف يتم توجيه اتهامات له".
ولم يتضح على الفور ما إذا كان تم إلقاء القبض على الطالب قبل الحرب التي استمرت 12 يوما مع إيران أو خلالها.
وكان الطالب يتواصل مع عميل إيراني منذ أشهر. وفي مقابل الحصول على المال، يتردد أنه نفذ" أعمالا ذات صلة بالأمن" بناء على تعليمات تلقاها من العميل الإيراني، بحسب ما نشرت "سكاي نيوز عربية".
وتشمل هذه الأعمال السرية "محاولة إصابة شخص ونثر مسامير على طريق رئيسي في بئر السبع وإثارة مناقشات اجتماعية تبعث على الانقسام".
وقال الطالب إن أعماله نبعت من تضامنه مع الفلسطينيين في قطاع غزة.
 
"مهام سريّة ونثر مسامير".. إسرائيل تعتقل متهماً بالتجسس لإيران

عربي و دولي

إسرائيل

إيران

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