وزير الدفاع الأميركي: مهمة قصف فوردو كانت ناجحة جداً

عقد وزير الدفاع الأميركي، بيت هيغسيث، مؤتمرا صحافيا، اليوم الخميس، لعرض تقييم جديد للضربات التي استهدفت منشآت إيران النووية نهاية الأسبوع، بعد سجال بشأن مدى تأثير القصف الأميركي على برنامج طهران النووي، مؤكداً أن "ما فعله الجيش الأميركي في إيران أمر تاريخي".

وقال وزير الدفاع الأميركي إن "عملياتنا ضد إيران أوقفت الحرب، وقد ساهمنا في تراجع عمل منشآت إيران النووية لسنوات طويلة".



وأضاف هيغسيث، خلال مؤتمر صحافي، أن "وسائل إعلام أميركية قللت من أهمية إنجازنا في إيران".



وقال وزير الدفاع الأميركي إن الرئيس، دونالد ترامب، وضع شروطاً لإنهاء الحرب الأخيرة، مشيراً إلى أن "الضربات على إيران كانت الأكثر صعوبة في التاريخ".



وشدد هيغسيث على أن "هناك محاولات لتحريف الوقائع بشأن عمل إدارة الرئيس ترامب".



وحول مخزون إيران من اليورانيوم المخصّب في المنشآت المستهدفة، قال هيغسيث إنه "لا معلومات لدينا حتى الآن بشأن مصير يورانيوم إيران عالي التخصيب"، مشيراً إلى أن "الكثير مما تقوله طهران مجرد رسائل للداخل الإيراني".



وكرر وزير الدفاع قوله: "مهمة قصف فوردو كانت ناجحة جدا".