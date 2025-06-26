الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

عربي و دولي

وزير الدفاع الأميركي: مهمة قصف فوردو كانت ناجحة جداً

2025-06-26 | 08:17
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
وزير الدفاع الأميركي: مهمة قصف فوردو كانت ناجحة جداً
وزير الدفاع الأميركي: مهمة قصف فوردو كانت ناجحة جداً

عقد وزير الدفاع الأميركي، بيت هيغسيث، مؤتمرا صحافيا، اليوم الخميس، لعرض تقييم جديد للضربات التي استهدفت منشآت إيران النووية نهاية الأسبوع، بعد سجال بشأن مدى تأثير القصف الأميركي على برنامج طهران النووي، مؤكداً أن "ما فعله الجيش الأميركي في إيران أمر تاريخي".

وقال وزير الدفاع الأميركي إن "عملياتنا ضد إيران أوقفت الحرب، وقد ساهمنا في تراجع عمل منشآت إيران النووية لسنوات طويلة".

وأضاف هيغسيث، خلال مؤتمر صحافي، أن "وسائل إعلام أميركية قللت من أهمية إنجازنا في إيران".

وقال وزير الدفاع الأميركي إن الرئيس، دونالد ترامب، وضع شروطاً لإنهاء الحرب الأخيرة، مشيراً إلى أن "الضربات على إيران كانت الأكثر صعوبة في التاريخ".

وشدد هيغسيث على أن "هناك محاولات لتحريف الوقائع بشأن عمل إدارة الرئيس ترامب".

وحول مخزون إيران من اليورانيوم المخصّب في المنشآت المستهدفة، قال هيغسيث إنه "لا معلومات لدينا حتى الآن بشأن مصير يورانيوم إيران عالي التخصيب"، مشيراً إلى أن "الكثير مما تقوله طهران مجرد رسائل للداخل الإيراني".

وكرر وزير الدفاع قوله: "مهمة قصف فوردو كانت ناجحة جدا".
 
 
 
 
وزير الدفاع الأميركي: مهمة قصف فوردو كانت ناجحة جداً

عربي و دولي

بيت هيغيست

أميركا

ايران

العودة الى الأعلى
Aljadeed
رئيس الأركان الأميركي: تم تصميم الأسلحة لضمان فعاليتها في منشأة فوردو
من استهدفت اسرائيل بغارتي برعشيت وبيت ليف؟

اقرأ ايضا في عربي و دولي

كريستيانو رونالدو باقٍ مع النصر حتى 2027
11:18

كريستيانو رونالدو باقٍ مع النصر حتى 2027


أعلنَ نادي النصر السعودي الخميس تمديد عقد نجمه البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو حتى عام 2027، ليواصل مشواره مع فريق العاصمة بعد انضمامه إلى صفوفه بصفقة كبيرة في نهاية العام 2022.

11:18

كريستيانو رونالدو باقٍ مع النصر حتى 2027


أعلنَ نادي النصر السعودي الخميس تمديد عقد نجمه البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو حتى عام 2027، ليواصل مشواره مع فريق العاصمة بعد انضمامه إلى صفوفه بصفقة كبيرة في نهاية العام 2022.

مُعجب بالشرع.. باراك: أولوية أميركا إزدهار سوريا
11:11

مُعجب بالشرع.. باراك: أولوية أميركا إزدهار سوريا

أكد السفير الأميركي في تركيا، والمبعوث إلى سوريا، توم باراك، أن "التدخل في الشرق الأوسط لم ينجح تاريخيًا".

11:11

مُعجب بالشرع.. باراك: أولوية أميركا إزدهار سوريا

أكد السفير الأميركي في تركيا، والمبعوث إلى سوريا، توم باراك، أن "التدخل في الشرق الأوسط لم ينجح تاريخيًا".

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025