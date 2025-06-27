أدرعي يزعم: حققنا إنجازاً متكاملاً!

زعم المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي​ أفيخاي أدرعي، أن الجيش "حقق إنجازًا متكاملًا وكبيرًا في ختام عملية "الأسد الصاعد" التي استمرت 12 يوماً"، مؤكداً "تحقيق تفوق جوي كامل في عمق الأراضي الإيرانية وتنفيذ كامل الأهداف المحددة للعملية، بل وتجاوزها"، حسب زعمه.

وفي منشور على حسابه على منصة "إكس"، ادعى أدرعي أن "المنشآت النووية الثلاث المركزية التابعة للنظام الإيراني تعرضت لهجمات أسفرت عن أضرار جسيمة"، مشيرًا إلى "تدمير آلاف من أجهزة الطرد المركزي، إضافة إلى مراكز بحث وتطوير وبُنى تحتية "فريدة" مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني".



وقال: "تم القضاء على 11 عالمًا نوويًا بارزًا مرتبطون ببرنامج السلاح النووي الإيراني، إلى جانب استهداف أكثر من 35 موقعًا لإنتاج الصواريخ وتدمير نحو 200 منصة إطلاق، ما يعادل 50% من مخزون المنصات الصاروخية الإيرانية".



وبحسب أدرعي، تم "أيضاً استهداف أكثر من 80 منصة صواريخ أرض–جو، وتدمير 15 طائرة إيرانية، بالإضافة إلى استهداف ستة مطارات إيرانية".



وزعم أيضاً "القضاء على المئات من عناصر القوات العسكرية الإيرانية، إلى جانب أكثر من 30 من أبرز قادة المؤسسة العسكرية والأمنية للنظام الإيراني"، وفق تعبيره.