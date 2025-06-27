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أكسيوس عن مسؤولين: من المتوقع أن يزور نتنياهو واشنطن خلال النصف الثاني من شهر تموز المقبل
أكسيوس عن مسؤولين: من المتوقع أن يزور نتنياهو واشنطن خلال النصف الثاني من شهر تموز المقبل
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ترامب: إيران تريد الاجتماع معنا
2025-06-27 | 12:21
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