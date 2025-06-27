ترامب: إيران تريد الاجتماع معنا

أكسيوس عن مسؤولين: من المتوقع أن يزور نتنياهو واشنطن خلال النصف الثاني من شهر تموز المقبل

أكسيوس عن مسؤولين: من المتوقع أن يزور نتنياهو واشنطن خلال النصف الثاني من شهر تموز المقبل