الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

عربي و دولي

حفارة وجرافة كبيرة.. ماذا يحصل في منشأة فوردو؟ (صور)

2025-06-28 | 04:46
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
حفارة وجرافة كبيرة.. ماذا يحصل في منشأة فوردو؟ (صور)
حفارة وجرافة كبيرة.. ماذا يحصل في منشأة فوردو؟ (صور)

وثقت صور أقمار اصطناعية نشرتها شركة "ماكسار" الأميركية، عودة نشاط إلى منشأة فوردو النووية الإيرانية.

وأظهرت الصور الجديدة التي التقطتها الأقمار الاصطناعية نشاطاً في منشأة فوردو النووية في إيران، حيث يمكن رؤية مركبات ومعدات بناء بالقرب من الثقوب التي أحدثتها الغارات الجوية الأميركية وحول مدخل المجمع تحت الأرض.

كما أوضحت وسائل إعلام أنه "تم رصد حفارة وجرافة كبيرة في منشأة فوردو لتخصيب اليورانيوم".

من جهتها، أفادت شبكة "سي إن إن" الأميركية نقلاً عن خبير الأسلحة والأستاذ في معهد ميدلبري للدراسات الدولية جيفري لويس، بأن صور الأقمار الاصطناعية التجارية أظهر أن إيران تمكنت من الوصول إلى الأنفاق في أصفهان.

وقال لويس: "كان هناك عدد معتدل من المركبات المتواجدة في أصفهان يوم 26 حزيران".

وأضاف: "تم إزالة العوائق من مدخل واحد على الأقل من مداخل النفق بحلول منتصف صباح يوم 27 حزيران".
حفارة وجرافة كبيرة.. ماذا يحصل في منشأة فوردو؟ (صور)

عربي و دولي

منشأة فوردو

ايران

العودة الى الأعلى
Aljadeed
"في حال التطبيع".. اسرائيل تشترط على سوريا!
في إيران.. التشييع بدأ!

اقرأ ايضا في عربي و دولي

"في حال التطبيع".. اسرائيل تشترط على سوريا!
06:36

"في حال التطبيع".. اسرائيل تشترط على سوريا!

قال وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، إن "بقاء إسرائيل في مرتفعات الجولان يشكل شرطا أساسيا لأي اتفاق تطبيع محتمل مع سوريا"، مؤكداً أن "اعتراف دمشق بسيادة إسرائيل على الجولان يُعد خطوة ضرورية لإبرام اتفاق مع الرئيس السوري أحمد الشرع".

06:36

"في حال التطبيع".. اسرائيل تشترط على سوريا!

قال وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، إن "بقاء إسرائيل في مرتفعات الجولان يشكل شرطا أساسيا لأي اتفاق تطبيع محتمل مع سوريا"، مؤكداً أن "اعتراف دمشق بسيادة إسرائيل على الجولان يُعد خطوة ضرورية لإبرام اتفاق مع الرئيس السوري أحمد الشرع".

في إيران.. التشييع بدأ!
02:09

في إيران.. التشييع بدأ!

انطلقت صباح السبت في إيران مراسم تشييع رسمية لستين من القادة العسكريين والعلماء النوويين الذين قتلوا في ضربات إسرائيلية خلال حرب الاثني عشر يوما بين البلدين، في اليوم الرابع لوقف هش لإطلاق النار وبينما يهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمهاجمة الجمهورية الاسلامية مجددا.

02:09

في إيران.. التشييع بدأ!

انطلقت صباح السبت في إيران مراسم تشييع رسمية لستين من القادة العسكريين والعلماء النوويين الذين قتلوا في ضربات إسرائيلية خلال حرب الاثني عشر يوما بين البلدين، في اليوم الرابع لوقف هش لإطلاق النار وبينما يهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمهاجمة الجمهورية الاسلامية مجددا.

ترامب: لم أسمح بالقضاء على خامنئيّ!
01:50

ترامب: لم أسمح بالقضاء على خامنئيّ!

كشف الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب، عمله، خلال الأيام الماضية، على إمكان رفع العقوبات وأمور كان من شأنها أن تمنح إيران فرصة للتعافي.

01:50

ترامب: لم أسمح بالقضاء على خامنئيّ!

كشف الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب، عمله، خلال الأيام الماضية، على إمكان رفع العقوبات وأمور كان من شأنها أن تمنح إيران فرصة للتعافي.

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025