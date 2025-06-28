آلاف المتظاهرين الإسرائيليين يدعون إلى تأمين الإفراج عن الأسرى في غزة
تظاهر آلاف الإسرائيليين السبت للمطالبة بأن تعمل الحكومة على إطلاق سراح 49 أسير ما زالوا محتجزين في غزة، وفق ما أفاد مراسلو وكالة "فرانس برس".
وهذا أول تجمع ينظمه أقارب الأسرى منذ وقف إطلاق النار مع إيران في 24 حزيران بعد حرب استمرت 12 يوما.
وحالت القيود التي فرضت أثناء الحرب مع إيران دون إقامة التظاهرة الأسبوعية لأقارب الأسرى وداعميهم.
ودعا بعض المتظاهرين الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى المساعدة في تأمين وقف لإطلاق النار في غزة من شأنه أن يؤدي إلى الإفراج عن الأسرى، مشيدين بدعمه لإسرائيل في حربها ضد إيران.