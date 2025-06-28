آلاف المتظاهرين الإسرائيليين يدعون إلى تأمين الإفراج عن الأسرى في غزة

تظاهر آلاف الإسرائيليين السبت للمطالبة بأن تعمل الحكومة على إطلاق سراح 49 أسير ما زالوا محتجزين في غزة، وفق ما أفاد مراسلو وكالة "فرانس برس".