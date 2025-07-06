"بحنية".. ترامب يُنبّه زوجته! (فيديو)

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A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
تعليقاً على كلام الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، قال وزير الحرب الاسرائيلي يسرائيل كاتس "كلام زعيم حزب الله يدلَّ على انه لم يتعظ من نصر الله وخليفته".
يواجه لاعب ليفربول لويس دياز موجة انتقادات واسعة، بعد تغيبه عن جنازة زميله في النادي ديوغو جوتا، الذي وافته المنية قبل أيام، بينما ظهر دياز في مقاطع فيديو متداولة وهو يرقص مع عدد من شخصيات التواصل الاجتماعي في مدينة بارانكيا الكولومبية.سلوك دياز استياء مشجعي "الريدز" الذين تذكروا موقف جوتا الإنساني، مع دياز تحديداً، عندما كان والد دياز مخطوفاً من قبل عصابة، وطالبوا برحيله باعتبار أن ما قام به "لا يُغتفر".
أقال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، المتحدث باسم مكتبه، عمر دوستري، قبل أيام من توجهه إلى واشنطن للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في خطوة أثارت تكهنات حول الأسباب الحقيقية وراء القرار.