نتنياهو لفوكس بيزنس: لن نتخلى عن نظام توزيع المساعدات بعيداً عن حماس

أفادت معلومات صحفية بتهديدات إسرائيلية لاستهداف مبنى البريد (مركز "أوجيرو") الواقع بجانب حسينية الإمام الخميني في مدينة بعلبك.



وتم إخلاء المركز احتياطيًا بعد أن تلقى أحد الموظفين اتصالًا من رقم إسرائيلي، حيث تم إخباره بضرورة إخلاء الموقع فورًا.