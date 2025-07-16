ترامب: لا أستعجل الحديث مع إيران

وقال ترامب للصحافيين بعد وصوله إلى واشنطن قادماً من بيتسبرغ
: "يريدون التحدث. لست في عجلة من أمري للتحدث لأننا دمرنا مواقعهم"، في إشارة إلى القصف الأميركي للمواقع النووية الإيرانية الشهر الماضي. وتابع: "لم يمتلك أي رئيس أميركي سابق الجرأة على قصف إيران كما فعلت".في سياق آخر، قال الرئيس الأميركي إن الأسلحة الأميركية يتم شحنها بالفعل إلى أوكرانيا
، مضيفاً أن "حلف شمال الأطلسي
(الناتو) سيدفع لنا ثمن الأسلحة" المرسلة لكييف.
وأضاف ترامب أنه لم يتحدث إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
منذ الإعلان، الاثنين، عن اعتزامه فرض عقوبات على روسيا
.
وكان ترامب قد أعلن، الاثنين الماضي، عن أسلحة جديدة
لأوكرانيا وهدد بفرض عقوبات على مشتري الصادرات الروسية بعد مهلة مدتها 50 يوماً ما لم توافق موسكو
على اتفاق سلام.
وقال الرئيس الأميركي إن "بوتين
يريد السلام، وآمل أن يتحرك نحو ذلك خلال مهلة الـ50 يوماً"، مضيفاً: "لن نطبق الرسوم الجمركية على روسيا إذا كان بوتين يريد السلام".