ترامب: لا أستعجل الحديث مع إيران

قال الرئيس الأميركي إن إيران تأمل في إجراء محادثات مع الولايات المتحدة، لكنه ليس في عجلة من أمره للتحدث معها.





وقال ترامب للصحافيين بعد وصوله إلى واشنطن قادماً من : "يريدون التحدث. لست في عجلة من أمري للتحدث لأننا دمرنا مواقعهم"، في إشارة إلى القصف الأميركي للمواقع النووية الإيرانية الشهر الماضي. وتابع: "لم يمتلك أي رئيس أميركي سابق الجرأة على قصف إيران كما فعلت".في سياق آخر، قال الرئيس الأميركي إن الأسلحة الأميركية يتم شحنها بالفعل إلى ، مضيفاً أن " (الناتو) سيدفع لنا ثمن الأسلحة" المرسلة لكييف.



وأضاف ترامب أنه لم يتحدث إلى الرئيس الروسي منذ الإعلان، الاثنين، عن اعتزامه فرض عقوبات على .



وكان ترامب قد أعلن، الاثنين الماضي، عن أسلحة لأوكرانيا وهدد بفرض عقوبات على مشتري الصادرات الروسية بعد مهلة مدتها 50 يوماً ما لم توافق على اتفاق سلام.



وقال الرئيس الأميركي إن " يريد السلام، وآمل أن يتحرك نحو ذلك خلال مهلة الـ50 يوماً"، مضيفاً: "لن نطبق الرسوم الجمركية على روسيا إذا كان بوتين يريد السلام".